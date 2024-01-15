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Трагедія на Чернігівщині: від отруєння чадним газом загинула сім’я, серед жертв дитина

17:47 15 січня 2024
газ

У Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв — 4-річна дитина.

Про це повідомили в ДСНС України.

«У Новгороді-Сіверському у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їхня 4-річна дитина», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла.

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Наразі Національна поліція України з'ясовує всі обставини трагедії.

При цьому в ДСНС нагадали, що чадний газ є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків у будинках, опалювальних печами, камінами або газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини. Убезпечити приміщення від чадного газу можуть запобіжні заходи у вигляді встановлення спеціального оснащення.

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«Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя», — додали в ДСНС.

Нагадаємо, на початку січня у приватному будинку у Броварах під Києвом від отруєння чадним газом загинули троє людей.

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