Троє людей і кіт загадково загинули у приватному будинку у Броварах під Києвом (фото 18+)

В Броварах, де майже рік тому сталася жахлива авіакатастрофа, Київської області за загадкових обставин загинули три людини. Про це повідомили в поліції Київської області.

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«Сьогодні, 6 січня, о 08:30 годині до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію. Сусід загиблих зазначив, що в будинку без свідомості знаходяться троє осіб. Правоохоронці встановили, що у приміщенні проживала родина. Попередньо, 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом. Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», — йдеться у повідомленні.

На оприлюднених фото видно, що люди ще не спали, коли знепритомніли, разом з господарями помер також кіт, пише «Інформатор».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в приватному будинку на Львівщині загинули п’ятеро людей, а два тижні тому на Сумщині родина отруїлася чадним газом, двоє людей померли.

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