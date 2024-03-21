«І твій млосний погляд нагадує березень»: Тоня Сова випустила новий кліп
Шоубізнес з настанням весни вдався до романтики. Так, нещодавно Співачка Аліна Гросу розказала свою історію кохання в новій пісні «Тумани», а її колега по цеху Я Тоня (також відома як Тоня Сова) випустила кліп «Коли ти поряд», в якому передає переживання нерозділеного кохання через спогад.
Як повідомляє «Слух», режисером кліпу став Володимир Матвійчук. Головні ролі зіграли сама Тоня та Кирило Парастаєв, актор Національного академічного театру ім. Лесі Українки.
Я Тоня — відносно нове ім’я на українській поп-сцені, дівчина родом з Галичини. Свій стиль вона характеризує як «культурний поп» і використовує у текстах рідковживані слова та вирази, до яких звикла з дитинства.
Вперше про Тоню заговорили у 2020 році після участі в українському музичному проекті «Голос країни». Тоді вона повною мірою розкрила свої вокальні дані та заслужила високі оцінки авторитетних суддів.
Нагадаємо, що нещодавно новинкою порадував шанувальників співак Артем Пивоваров — він створив гурт «The Вуса». До складу гурту увійшли популярні блогери «Леви на джипі», Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.
Фото — скріншот16
Читайте нас у Facebook