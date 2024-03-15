«Мої улюблені чоловіки»: мережа вражена новим гуртом Артема Пивоварова

Популярний співак Артем Пивоваров, який став номінантом престижної музичної премії, у межах авторського культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти» створив гурт «The Вуса». До його складу увійшли популярні блогери «Леви на джипі», Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.

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Першою роботою музичного проєкту стала пісня та відео «О, Панно!» за віршем Павла Тичини.

За словами Пивоварова ідея зробити щось разом у хлопців виникла давно. Маючи намір створити дещо масштабне і яскраве, він запропонував музичну колаборацію у стилістиці 70-х років.

Автори відео наголошують, що «О, Панно!» — своєрідний короткометражний фільм, який кожен може трактувати по-своєму.

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«Цей яскравий витвір уяви, сповнений гумору, повертає до часів „вусатого фанку“ — важливої сторінки в історії української музики, коли попри інформаційний вакуум талановиті українці стежили за світовими трендами та вдало інтегрували їх в українську культуру», — написали під відео.

До речі, вперше за час існування проєкту «Твої вірші, мої ноти» кліп представлено з додаванням кольорів.

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«Останнім часом я створював багато серйозної музики і цього разу вирішив піти іншим шляхом, — написав під відео Артем Пивоваров. — Мене приємно вразило, що в цій роботі „Леви на джипі“, Льоша Дурнєв та Марк Куцевалов показали себе не лише як хороші актори, а й як виконавці, адже вони також брали участь у записі та чудово впоралися із задачею. Працюючи над створенням пісні, я одразу розумів, що кліп має бути у стилістиці часів зародження „вусатого фанку“, з яскравими персонажами та гумористичним підходом. На мою думку, нам це зараз потрібно, бо у всьому має бути баланс, а гумор — це те, що завжди допомагає нам не падати духом».

Шанувальники артиста схвально сприйняли його нову роботу, поділившись враженнями у коментарях.

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«Це надпотужно, а найбільше сподобався цікавий образ Артема», — зізнались у відповідь.

«Ця пісня перевершила мої очікування», — написав шанувальник.

«Це просто неперевершено! — вразились у коментарях. — Так я думаю з кожною новинкою. Але це для мене як подарунок: Артем, Леви, Дурнєв, Куцевалов — зібрались всі мої улюблені чоловіки і розірвали ютуб і моє серце — дякую! Дуже дякую! Ковток свіжого повітря».

«ФАКТИ» писали, що EL Кравчук переспівав українською свій знаменитий хіт.

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