«Маєте право знати про мене більше»: Аліна Гросу розсекретила свого чоловіка в новому кліпі

Співачка Аліна Гросу, яка активно підігрівала чутки про заміжжя, розказала свою історію кохання в новій пісні «Тумани» та показала чоловіка у романтичному кліпі. У відео вона постала нареченою в ніжній білій сукні в обіймах чоловіка, закохані влаштували весілля на березі океану.

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«Чесна, як ніколи… Бо ви варті знати про мене більше», — написала Аліна, презентуючи роботу. Але у відео вона так і не показала свого обранця. Лише сказала, що нарешті розповіла свою справжню історію кохання.

«Хочу цей трек подарувати всім закоханим чоловікам та жінкам нашої країни. Ця пісня символізує кохання, тепер і моє також. Хочу, щоб вона асоціювалась в першу чергу з щастям, весіллям та з найпрекраснішим почуттям у світі — коханням», — прокоментувала кліп Аліна Гросу.

В мережі пишуть, що Аліна справді вийшла заміж. Нібито про це розповіла її близька подруга. Тепер прихильники, хто ж став обранцем співачки. Припускають, що це Роман Полянський, з яким Аліна зустрічалася після розлучення. За статурою та зовнішнім виглядом герой кліпу дійсно нагадує російського актора. Також пишуть, що чоловік Гросу досить відомий в Україні.

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Фото: instagram.com/alina_grosu

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