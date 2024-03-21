На автівці не залишилося живого місця: українська королева краси попала в жахливу ДТП

Незважаючи на ранкову ракетну атаку росіян, серед киян були люди, яким потрібно було вирушати у дорогу.

Однією з них була учасниця шоу «Холостяк-10» та переможниця «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях. За її словами, останнім часом вона перебувала у депресивному стані, також її мучили проблеми з гормонами та щитовидною залозою, через яку погіршився зір. Попри кепське самопочуття, Анна сіла за кермо та вирушила з Києва до Дніпра, де мала справи. Про те, що сталося з нею у дорозі, жінка розповіла в соціальній мережі.

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«Сьогодні я точно знала, що мені треба до Дніпра. Нічний обстріл ракетами, недосип, перевтома, проблеми зі здоров'ям, та я все одно виїжджаю до Дніпра, бо справи не чекають. Я ще думала про водія, бо стан такий собі, але подумала про те, що не за кермом, а пасажиром, мене ще більше буде нудити…», — розповіла красуня.

Дорогою Анна Неплях не впоралася з кермуванням і на швидкості влетіла в огорожу. На щастя, спрацювала подушка безпеки, що і врятувало їй життя.

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«Мені залишалося 200 км до Дніпра. Погода супер, та дорога — не завжди. Мені навігатор різко показує поворот праворуч, я не даю раду управлінню і на швидкості врізаюся. Із постраждалих — лише я і моє авто. Авто вдаряється, мене б'є подушка, я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини, зі словами: «Швидку? Жива? Води?» — розповіла Неплях.

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Нині блогерка стверджує, що добре почувається, але на машині не залишилося живого місця, тож її забрав евакуатор. Утім, Анна не засмучується. Вона вдячна за те, що з нею все добре, а от авто, за її словами, то всього-на-всього залізо.

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«Зараз зі мною все ок, ну, якщо можна так сказати, забите обличчя і рука, стан шоку… З машиною — ні, але то залізо, дякую, що такою ціною ти зупиняєш мене і даєш шанс. Дякую всім, хто швидко відреагував і запропонував свою допомогу! Ви — моя опора! Таке життя, воно бентежне… Бережіть себе, слухайте свій організм, піклуйтеся про здоров'я і не сідайте за кермо, якщо відчуваєте, що не треба!» — поділилася учасниця зіркових шоу.

Нагадаємо, що сьогоднішній день явно не був сприятливим для подорожей, про що свідчить масштабна ДТП у Львові, де на Скнилівському мосту зіткнулися 27 автомобілів. Там сталися одразу три аварії.

Фото із соцмережі

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