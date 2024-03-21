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Масштабна ДТП у Львові: на мосту зіткнулися 27 авто

10:59 21 березня 2024
ДТП

У Львові, де нещодавно у ДТП постраждала бригада швидкої допомоги, у четвер, 21 березня, на Скнилівському мосту зіткнулися 27 автомобілів. Там сталися одразу три аварії. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

«На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій сталося три ДТП, зіштовхнулися близько 25 транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

На щастя, пострадалих в ДТП немає, повідомляє Львівська міська рада.

При цьому рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести, зазначають в поліції.

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«Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну», — розповів мер міста Андрій Садовий.

В той же час громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мосту з затримкою.

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Крім того, поліцейські попереджають про туман у Львівській області зранку 21 березня.

«Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями», — наголошують в поліції.

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Також варто нагадати, що сьогодні, 21 березня, повітря в Україні прогріється до +12 градусів. На вихідних буде ще тепліше. 22 березня +10…+14 градусів, а 23 березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24 березня +12…+17 градусів. В той же час у неділю на заході країни почнеться похолодання.

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