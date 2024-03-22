«Дві жінки та троє чоловіків»: у поліції розповіли про жертв ракетного удару по Харкову

Криміналісти провели дослідження та встановили жертв російського удару по Харкову 20 березня. Відомо, що ними стали троє чоловіків та дві жінки, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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«Двоє макетчиків-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками. Їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п'ятому поверсі. Одного з них ми ідентифікували завдяки збігу з ДНК його матері, іншого — зі зразками брата. Також встановили особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала в цій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років, тіло також знайшли на п'ятому поверсі. Її зразки збіглися з відібраним ДНК рідного брата».

Також ідентифікували 54-річну менеджерку зі збуту, її зразки ДНК збігаються зі зразками її доньки.

«П'ята жертва, найімовірніше, колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому ж підприємстві. Від учора всі п'ятеро вважалися зниклими безвісти. Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов'янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв'язок. Тому криміналісти встановлять, чи є чоловік п'ятим загиблим під час ракетного удару рф».

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Додамо, що близько 13 години 20 березня армія рф завдала удару по Харкову — там знаходились типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Пожежа охопила 10 тисяч кв м. 22 березня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.

Раніше «ФАКТИ» писали, ворог атакував Київ «кинжалами» — є постраждалі і руйнування.

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