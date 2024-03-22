Викликала фурор: Ніколь Кідман показала свої фото у спідній білизні

Ніколь Кідман, яка нещодавно повторила образ, створений нею 20 років тому, почала брати уроки акторської майстерності ще в дитинстві, а свої перші ролі в кіно отримала в підлітковому віці, що зробило її ім'я відомим особливо в Австралії. Її остаточний прорив у Голлівуді відбувся у 1980-х роках. Зараз вона є однією з найуспішніших кінозірок свого часу, і користується великою популярністю в соціальних мережах. Саме там вона викликала лавину захвату новим постом.

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Ніколь Кідман днями опублікувала в Instagram серію фотографій, які раніше були опубліковані в Elle. На них вона зображена в різних позах і вбраннях, в тому числі в чорній білизні. На одному знімку вона впевнено дивиться в камеру в нижній білизні і підтяжках, на іншому — розтягується на дзеркальній підлозі.

Фотографії Ніколь Кідман, яку зазвичай рідко можна побачити в таких відвертих вбраннях, наробили багато галасу. Понад 100 000 людей відзначили пост емодзі «Мені подобається», а коментарі під дописом 56-річної акторки були просто приголомшливими.

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«Ніколь, ці фотографії такі неймовірні. Прекрасні», — написав один користувач.

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«Фотографії справді шедевр, естетичні, стильні, і ви виглядаєте приголомшливо», — йдеться в іншому коментарі.

Ще один користувач додав: «Ви надихаєте всіх жінок у світі».

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Знаменитості, такі як супермодель Сінді Кроуфорд, також висловили захоплення у колонці коментарів.

Раніше «ФАКТИ» публікували спогади Ніколь Кідман про початок кар’єри у Голлівуді: «Мене називали чаплею».

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