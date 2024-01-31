Ніколь Кідман вразила шанувальників: актриса повторила образ, створений нею 20 років тому

Ніколь Кідман, яка розповіла про проблеми зі своїм ростом у Голлівуді, продемонструвала неймовірну фігуру в зухвалій чорній сукні з глибоким декольте від Atelier Versace, відвідавши прем'єру свого нового серіалу «Емігранти» на Amazon Prime Video в Нью-Йорку. Сукня нагадувала образ, в якому австралійська актриса з'явилася на червоній доріжці 20 років тому на 18-й щорічній церемонії вшанування американського кінематографа, організованій на її честь.

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Кідман одружена зі співаком Кітом Урбаном, вони виховують доньок Сандей і Фейт, віком 15 і 13 років. Джерело, близьке до актриси, повідомило Daily Mail, що вона почувається дуже добре.

«Демонструючи своє тіло, Ніколь відчуває себе сексуальнішою, ніж будь-коли, і її справжні шанувальники аплодують їй за це. Вона знає, що говорять люди, і збирається продовжувати розширювати межі, тому що вважає, що жінкам важливо пишатися своїм тілом. Вона абсолютно не вибачається за все, що носить, і сміється з будь-якої критики, яку може отримати за свій сміливий вибір. Вона переосмислює поняття краси і показує, що не обов'язково бути двадцятирічною, щоб бути сексуальною. Ніколь знає, хто вона, і знає, що вона здорова, спортивна і щаслива», — каже джерело.

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Цього разу вона розпустила волосся і зробила акцент на обличчі за допомогою світло-мідної палітри тіней і рожевої помади. Після прем'єри фільму в Нью-Йорку на вихідних соціальні мережі захоплено обговорювали її позачасовий образ.

«Вона мені подобається тут все більше і більше з віком», — написав один з коментаторів на Facebook.

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«Красива сукня, і вона виглядає казково», — написав інший.

«Ого, вона виглядає приголомшливо, дуже красива», — посміхнувся ще один.

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«Вона виглядає приголомшливо, і після того, як я побачив, що всі інші носять колготки і прозоре мереживо, вона одягнена дуже скромно для своєї епохи», — написав ще один шанувальник.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Кідман знялася в новій фотосесії у прозорій сукні та з колишніми рудими кучерями.

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