«Мене називали чаплею»: Ніколь Кідман про проблеми зі зростом у Голлівуді

Початок кар'єри Ніколь Кідман у голлівудській індустрії був непростим. Австралійська акторка в інтерв'ю «The Radio Times» зізналася, що на її долю випало чимало критики та кепкування. Ба більше, дехто пророкував, що через свій зріст в 1 метр і 80 сантиметрів вона не досягне успіху в кіно.

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«У тебе не буде кар'єри, ти занадто висока», — чула вона у свою адресу.

Зрозуміло, що вони помилялися, адже Ніколь Кідман — одна з найавторитетніших постатей у Голлівуді: у 2003 році вона отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмі «Години» та накопичила п'ять номінацій протягом своєї кар'єри.

Ніколь Кідман зізналася, що насправді збрехала про свій зріст, щоб отримати роль. На деяких кастингах вимоги щодо цього були суворими, і австралійська акторка була змушена скидати сантиметри, щоб мати шанс.

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«Мене називали чаплею. Питали, як там повітря нагорі. Тепер кажуть: «Ти набагато вища, ніж я думала». Потім намагаються зрозуміти, наскільки високими мають бути мої підбори. Щоразу, коли ти збираєшся виходити на червону доріжку, тобі присилають туфлі, й вони завжди мають дуже високі підбори. І я собі думаю: «Я просто буду найвищою людиною — жирафою!».

Ніколь Кідман на червоній доріжці

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Австралійська актриса також розповіла в інтерв’ю, що усвідомила пережите та передала отриманий урок двом своїм дочкам.

«Насправді важливо те, як ви дозволяєте іншим людям говорити вам „так“ чи „ні“ та чи приймаєте ви це», — каже Ніколь.

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У цьому сенсі володарка «Оскара» вважає, що фізична невпевненість не повинна бути важливою, і підкреслює важливість внутрішньої стійкості.

Ніколь Кідман виділяється своїм зростом у Голлівуді, але вона не є найвищою актрисою. У цьому рейтингу ми знаходимо такі імена, як Ґвендолін Крісті (1,91 м), Елізабет Дебіцкі (1,90 м), Брук Шилдс (1,83 м), Сігурні Вівер (1,83 м), Еллісон Дженні (1,83 м), Джейн Лінч (1,83 м), Ума Турман (1,80 м), Блейк Лайвлі (1,78 м) та Зендая (1,78 м).

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що прийомна дочка Ніколь Кідман та Тома Круза несподівано виклала свої фото в Instagram.

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