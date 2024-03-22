Кейт Міддлтон розсекретила свій страшний діагноз

Операція на черевній порожнині принцеси Уельської, яку їй наприкінці січня провели в клініці неподалік Ріджентс-парку в центрі Лондона, залишила по собі чимало питань, особливо після публікації першого офіційного фото принцеси після одужання, що спровокувало справжній скандал.

ВІДЕО ДНЯ

Проте в Кенсінгтонському палаці повідомляли, що операція була не екстреною, а плановою і пройшла успішно.

І ось зараз Кейт записала відеозвернення, в якому заявила, що під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, лікарі виявили онкологічне захворювання.

За словами принцеси, вона вже проходить «курс превентивної хіміотерапії».

РЕКЛАМА

Тепер жінка, яка днями вийшла на люди вперше після Різдва, має намір зосередитися на лікуванні і до виконання державних справ повернеться лише тоді, коли це дозволить її стан здоров'я.

Нагадаємо, що раніше онкологічне захворювання діагностували і у короля Чарльза ІІІ.

РЕКЛАМА

809

Читайте нас у Facebook