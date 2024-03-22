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Кейт Міддлтон розсекретила свій страшний діагноз

20:30 22 березня 2024
Принцеса

Операція на черевній порожнині принцеси Уельської, яку їй наприкінці січня провели в клініці неподалік Ріджентс-парку в центрі Лондона, залишила по собі чимало питань, особливо після публікації першого офіційного фото принцеси після одужання, що спровокувало справжній скандал.

Проте в Кенсінгтонському палаці повідомляли, що операція була не екстреною, а плановою і пройшла успішно.

І ось зараз Кейт записала відеозвернення, в якому заявила, що під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, лікарі виявили онкологічне захворювання.

За словами принцеси, вона вже проходить «курс превентивної хіміотерапії».

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Тепер жінка, яка днями вийшла на люди вперше після Різдва, має намір зосередитися на лікуванні і до виконання державних справ повернеться лише тоді, коли це дозволить її стан здоров'я.

Нагадаємо, що раніше онкологічне захворювання діагностували і у короля Чарльза ІІІ.

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