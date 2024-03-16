«Вони борсаються»: експерт назвав згубним для королівської родини скандал з фото Кейт Міддлтон

Instagram додав попередження до фотографії з Кейт Міддлтон та її дітьми, яка була опублікована на честь Дня матері у Великій Британії. Повідомлення під зображенням тепер виділяється червоним шрифтом із написом: «Змінене фото/відео». Як нагадує People, напис з'явився після того, як кілька світових фотоагентств вилучили зображення принцеси Уельської через підозри в його редагуванні.

ВІДЕО ДНЯ

Нове попередження в Instagram спрямовує користувачів до повідомлення, яке уточнює, що фотографію було проаналізовано незалежними фахівцями з перевірки фактів. Вони зазначають, що зображення було відредаговано таким чином, що може ввести людей в оману, але не через контекст.

Це оновлення надійшло через три дні після того, як принцеса Уельська визнала, що фотографія, розміщена в День матері, викликала плутанину через редагування. Вона вибачилася за можливі непорозуміння і висловила надію на те, що всі святкували цей день з радістю.

«Як і багато фотографів-аматорів, я іноді експериментую з редагуванням. Хотіла б вибачитися за те, що сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора, викликала плутанину. Сподіваюся, що всі були дуже щасливі в День матері», — написала принцеса Кейт в офіційному акаунті X (колишній Twitter) та Instagram Story, який вона веде разом із принцом Вільямом.

РЕКЛАМА

На зображенні, яке залишається на сторінках принца і принцеси Уельських, Кейт Міддлтон сидить із трьома своїми дітьми. Ця фотографія привернула особливу увагу, оскільки була першою офіційною публікацією принцеси після перенесеної в січні операції.

Експерти зазначають, що сумніви щодо автентичності зображення стали серйозним випробуванням для королівського бренду, оскільки викликали питання до легітимності фото.

РЕКЛАМА

Лондонський експерт зі зв'язків із громадськістю Марк Борковські у коментарі People назвав ситуацію «згубною».

«Складність у тому, що зараз так мало інформації про те, що відбувається з Кейт, і якщо вони збиралися в такий спосіб показати, що все гаразд — з фотографією, яку тепер визнали підробленою, — то це свідчить про те, що вони борсаються й ухвалюють неправильні рішення», — вважає Борковські.

РЕКЛАМА

А королівська експертка Інгрід Сьюард в інтерв'ю The Sun зазначила, що скандал з фото Кейт Міддлтон може покласти край одній із королівських традицій.

163

Читайте нас у Facebook