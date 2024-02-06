Принц Гаррі летить в Лондон до батька: Чарльз III особисто повідомив молодшому синові про свій страшний діагноз

Букінгемський палац оприлюднив інформацію про те, що король Чарльз III хворий на рак. Через це його син принц Гаррі збирається прилетіти до Англії. У короля Чарльза III діагностували одну з форм раку. Це було виявлено під час нещодавнього лікування доброякісного збільшення простати, йдеться в офіційній заяві королівської сім'ї. Однак це не був рак простати. Наразі невідомо, який тип раку у 75-річного монарха. Принц Гаррі, очевидно, сприйняв тривожну новину як можливість негайно виїхати зі США, щоб відвідати батька.

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Як повідомляє британський таблоїд The Sun, Чарльз особисто повідомив своєму молодшому синові про діагноз. Найближчими днями принц Гаррі вирушить додому, щоб підтримати батька.

На даному етапі Чарльз вже розпочав лікування, повідомив палац.

«Лікарі порадили йому не брати на себе жодних публічних обов'язків протягом цього часу, — заявили в Букінгемському палаці. — Однак його величність продовжить вести державні справи і офіційну офісну роботу в звичайному режимі».

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Відносини між Чарльзом і Гаррі були напруженими протягом декількох років. Після того, як Гаррі і Меган відвернулися від британської королівської сім'ї в січні 2020 року, відносини з іншими членами королівської сім'ї ставали все більш складними. Подружжя, яке проживає в США, виступило з різкими звинуваченнями у відвертому інтерв'ю з ведучою американського ток-шоу Опрою Вінфрі та в документальному фільмі Netflix «Гаррі і Меган». Гаррі також різко критикував королівських осіб у своїх мемуарах.

Проте неодноразово з'являлися і паростки надії на примирення між Гаррі та його батьком. Як повідомляли деякі британські ЗМІ, принц нібито привітав короля з 75-річчям минулого року і надіслав йому відео з двома своїми дітьми — Арчі та Лілібет. Наразі невідомо, чи діагноз монарха тепер зблизить родину.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган відреагували на проблеми зі здоров’ям у короля Чарльза та Кейт Міддлтон.

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