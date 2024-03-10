Принц Вільям знімав особисто: оприлюднено перше післяопераційне фото принцеси Уельської Кейт

У Великобританії Кенсінгтонський палац опублікував першу офіційну фотографію принцеси Уельської після перенесеної нею в січні абдомінальної операції, повідомляє ВВС.

ВІДЕО ДНЯ

На знімку, який, як стверджується, був зроблений принцом Вільямом раніше цього тижня, Кейт зафіксована в оточенні трьох їхніх дітей — десятирічного Джорджа, восьмирічної Шарлотти та п'ятирічного Луї.

Фотографія супроводжується вітанням із Днем матері, а також подякою від принцеси за «постійну підтримку громадськості».

РЕКЛАМА

Очікується, що Кейт не повернеться до виконання своїх громадських обов'язків до Великодня.

Вона майже два тижні провела у клініці неподалік Ріджентс-парку в центрі Лондона. Там наприкінці січня їй провели операцію на черевній порожнині.

РЕКЛАМА

Як наголошували в Кенсінгтонському палаці, операція була не екстреною, а плановою, і пройшла успішно.

За новиною про госпіталізацію принцеси Уельської надійшло повідомлення Букінгемського палацу про те, що операцію також доведеться перенести королю Чарльзу III.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», на початку лютого стало відомо, що у короля виявлено ракову пухлину. Це не рак передміхурової залози, хоча виявлено його було під час недавнього лікування, яке монарх проходив через аденому простати, підкреслювали в Букінгемському палаці.

360

Читайте нас у Facebook