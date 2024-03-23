Ворог просунувся в районі кордону Донецької і Запорізької областей: яка ситуація на фронті

Російські загарбники не тільки продовжують обстрілювати українські міста, але й зуміли здобути невелику тактичну перевагу на полі бою.

Зокрема, росіяни просунулися поблизу Кремінної, на захід від Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області. Українські війська намагаються утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області, включно з Кринками та в районі Антонівського мосту. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

ВІДЕО ДНЯ

Про це розповідають дослідники Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Напрямок № 1 — Луганська область

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Російські війська підтвердили просування поблизу Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 22 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 21 березня, показують, що російські сили недавно здійснили переміщення на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Українські та російські джерела повідомляють про активність бойових дій в різних напрямках:

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на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп’янська в районі Табаївки та Берестового;

на захід від Кремінної в районі Тернів;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Також повідомляється, що в районі Білогорівки діють підрозділи російської 123-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус «ЛНР»). Ситуація на Куп'янському напрямку є динамічною, оскільки інтенсивність щоденних російських штурмів різна, але на Лиманському напрямку російські сили постійно здійснюють велику кількість атак.

Заступник командувача зазначив, що українські експерти не помітили накопичення російськими силами додаткових сил на Куп’янському та Лиманському напрямках і що російське командування лише вводить у цей район нові сили для компенсації щоденних втрат.

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Напрямок № 2 — Донецька область

У п'ятницю, 22 березня під Бахмутом тривали позиційні бої, проте лінія фронту на цьому напрямку залишилася незмінною. Позиційні бої тривали на різних напрямках:

на північний схід від Бахмута в районі Спірного та Білогорівки;

на північний захід від Бахмута біля Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського;

на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута біля Південного.

Звітують, що на Бахмутському напрямку діють підрозділи 6-ї мотострілецької дивізії (3-й армійський корпус).

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 22 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 21 і 22 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в районі Тоненького (на захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на різних напрямках:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів та Семенівки;

на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненького;

на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського

Український військовий, який перебуває в районі Авдіївки, заявив, що склад і якість російських сил у цьому районі свідчить про те, що російські сили продовжують віддавати перевагу наступальним операціям на Авдіївському напрямку.

Також 22 березня російські війська просунулися на південний захід від Донецька внаслідок продовження позиційних боїв на цьому напрямку. З геолокаційних знімків, опублікованих 22 березня, можна простежити, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку південної Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої точилися:

на захід від Донецька біля Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки та Водяного.

Звітують, що підрозділи російського 255-го мотострілецького полку (20-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діють поблизу Побєди (на південний захід від Донецька).

Російські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. За геолокаційними кадрами, опублікованими 21 березня, частини 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-а ОВС, СВО) недавно вирушили на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

У п'ятницю, 22 березня тривали позиційні бої:

на південний схід від Великої Новосілки в районі Володимирівки;

на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

За повідомленнями дослідників, в районі кордону Донецько-Запорізької області діють підрозділи 14-ї бригади спецназу РФ (ГРУ Генштабу РФ).

Південний напрямок

22 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, проте жодних підтверджених змін у лінії фронту на цій ділянці не було зафіксовано. Звітується, що підрозділи російського 247-го полку повітряно-десантних (ВДВ) 7-ї дивізії ВДВ діють біля Вербового, а підрозділи російської 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) діють поблизу Роботиного.

Нагадаємо, днями військові аналітики констатували, що з настанням літа путін напевне пошле свої війська у масштабний наступ.

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