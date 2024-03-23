Підвищення пенсій з 1 квітня: кому додадуть більш як 500 гривень

Незважаючи на те, що деякі категорії пенсіонерів не відчують анонсоване урядом збільшення пенсій, серед отримувачів виплат будуть і ті, чий гаманець поповнять сотні гривень.



Зокрема, йдеться про тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і з моменту останнього перерахунку пройшло щонайменше 24 місяці. Крім того, виплати також підвищать тим, хто виконав норматив щодо стажу, досяг віку 65 років і отримує менше ніж 40% мінімалки, пише OBOZ.UA.

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Отже, підвищення відбудеться для тих, хто продовжив працювати на пенсії. В Україні близько 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Всі вони отримують пенсії, однак тривалість їхнього стажу продовжує зростати. Закон дозволяє проводити перерахунок та враховувати набутий стаж не частіше, ніж раз на 24 місяці. Тож у квітні автоматичний перерахунок пенсій відбудеться для тих, хто працює не менш як два роки на пенсії і кому за цей період виплати не перераховували.

Якою буде пенсія після перерахунку, залежить від індивідуальних показників. Наприклад, якщо зараз у вас є 35 років стажу і розрахунковий розмір пенсії сягає 5 тис. грн, то після перерахунку пенсія збільшиться до 5285 грн. Якщо ж розмір пенсії сягає 10 тис. грн, то після перерахунку ви зможете отримувати вже 10 571 грн.

Також зможуть порадіти і ті українці, хто виконав норми щодо стажу та досяг віку 65 років. Закон гарантує: якщо ви не молодші за 65 років і у вас є 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок) стажу, розмір вашої пенсії не може бути меншим від 40% мінімальної зарплати.

До 1 квітня мінімальна зарплата становить 7100 грн, тобто гарантований розмір пенсії складає 2840 грн. З 1 квітня мінімалка збільшиться до 8000 грн, а пенсія становитиме вже 3200 грн.

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Нагадаємо, що Пенсійний фонд України зараз переживає не найкращі часи, і сума надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка є головною статтею доходів ПФУ, відстає від плану. Тому голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повинен був виступити з заявою, у якій роз'яснив, як це вплине на виплати пенсій.

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