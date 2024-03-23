Черговий «фокус» від уряду: експерт пояснив, хто не відчує «підвищення» пенсій з 1 квітня (відео)

З 1 квітня в Україні збільшується мінімальна зарплата, вона становитиме 8 000 грн. Це підвищення, як можна було б сподіватись, вплине на підвищення суми виплат людям, у яких невелика пенсія, в тому числі і пенсіонерам у віці 65+.



Про це нагадав на Youtube-каналі видання «На пенсії» експерт із пенсійної справи Сергій Коробкін.

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А так як у осіб, які досягли 65 років і мають повний стаж (30 років — жінкам, 35 років — чоловікам) пенсія повинна бути не меншою, ніж 40% від мінімальної заробітної плати, то сума їх виплат збільшиться на 360 грн — з 2 840 грн до 3 200 грн.

В той же час у підрахунку суми виплат є невеликий «секретик»: паралельно діє постанова Кабінету міністрів, яка фактично дублює пільги для осіб, яким виповнилося 65 років (Постанова № 185 від 23 лютого про індексацію пенсій з 1 березня).

В ній зазначено, що мінімальна пенсія не може бути нижчою, ніж 3370 грн. Це стосується всіх осіб у віці 65 років з повним стажем.

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Тобто, у них вже з 1 березня пенсія не може бути нижчою за 3370 грн. І це, звісно, більше, ніж обіцяні з 1 квітня 3200 грн.

«Тобто, по факту для цих категорій пенсіонерів пенсія вже більша, ніж обіцяють у квітні. Можливо, якісь одиниці відчуть перерозподіл надбавок, і трішечки, можливо, якісь доплата за стаж у деяких осіб вийдуть за вказану межу. Але по факту більшість пенсіонерів, які вже отримали підвищення з 1 березня, з початком квітня нічого не відчують», — впевнений експерт.

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Нагадаємо, що Пенсійний фонд України зараз переживає не найкращі часи, і сума надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка є головною статтею доходів ПФУ, відстає від плану. Тому голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повинен був виступити з заявою, у якій роз'яснив, як це вплине на виплати пенсій.

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