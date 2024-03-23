Не шоу і не бізнес: лідер групу «Антитіла» оцінив діяльність своїх колег
Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який пів року служив бойовим медиком на лінії фронту, вважає, що у своїй діяльності артист повинен дбати не тільки про драйв та позитивну енергетику, але також не забувати про допомогу українській армії, всенародну любов та патріотизм без пафосу.
Про це він сказав в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці».
Тополя переконаний, що в Україні таке поняття як шоубіз взагалі відсутнє.
Він пояснив, що в країні ця ланка досі просідає, а під час війни це особливо помітно, тому «український шоубіз» потрібно завжди писати в лапках.
«Це не шоу і не бізнес. Це що попало! Завжди, на жаль, був і ще поки є. Аби це був „шоубізнес“ — має бути індустрія, а її немає, а з війною тим більше. Є шоу-бізнес у США», — підкреслив музикант, не вдаючись в деталі.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь несли службу в рядах 130 батальйону як стрільці та стрільці-парамедики. У серпні того ж року Валерій Залужний, який був головнокомандувачем ЗСУ, підписав наказ про відрядження колективу із зони бойових дій.
Нагадаємо також, що у лавах захисників України є і відомий український танцівник Дмитро Дікусар, проте він не ділиться подробицями своєї служби, і рідко виходить на звязок у соцмережах. Лише раз Дмитро обмовився, що з підрозділом потрапив під потужний обстріл ворога.95
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