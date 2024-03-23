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Ворог випустив по Україні 34 «шахеди» і ракети: в Повітряних силах повідомили подробиці

11:55 23 березня 2024
Ілюстративне фото поліції

В ніч на суботу, 23 березня, росія випустила по Україні 34 дрони-камікадзе.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Також він зазначив, що пуски дронів були з курської області та мису чауда у Криму.

Сили протиповітряної оборони збили 31 з 34 ворожих безпілотників. До відбиття атаки залучили мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні підрозділи та авіацію Повітряних сил.

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Цієї ночі ППО працювала у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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Крім того, окупанти вночі атакували Донецьку область чотирма зенітними керованими ракетами С-300. В цілому під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що Харків атакують дрони.

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