Ворог випустив по Україні 34 «шахеди» і ракети: в Повітряних силах повідомили подробиці

В ніч на суботу, 23 березня, росія випустила по Україні 34 дрони-камікадзе.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

Також він зазначив, що пуски дронів були з курської області та мису чауда у Криму.

Сили протиповітряної оборони збили 31 з 34 ворожих безпілотників. До відбиття атаки залучили мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні підрозділи та авіацію Повітряних сил.

РЕКЛАМА

Цієї ночі ППО працювала у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

РЕКЛАМА

Крім того, окупанти вночі атакували Донецьку область чотирма зенітними керованими ракетами С-300. В цілому під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що Харків атакують дрони.

РЕКЛАМА

392

Читайте нас у Facebook