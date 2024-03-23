У Києві чоловік стріляв з балкону у двір багатоповерхівки: чим все закінчилось

У Києві, де березень почався зі стрільби з балкону, подібний випадок повторився у суботу, 23 березня: чоловік почав гатити з пістолета з балкону у двір. Це сталося на Позняках.

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Про інцидент розповіли місцеві Telegram-канали.

Згідно повідомлень місцевих жителів, невідомий чоловік почав стріляти з вікна багатоповерхівки.

Після цього він перемістився на балкон і продовжив стрілянину звідтіля.



На місце інциденту приїхала поліція і, вочевидь, арештувала горе-стрілка.

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Згодом виявилося, що чоловік примінив стартовий (шумовий) пістолет, а ця зброя видає лише звук, поранити з нього неможливо. На щастя.

Адже у лютому стрілянина в готелі в центрі столиці мала більш трагічні наслідки.

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