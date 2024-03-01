В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує до 5 років за гратами

У Святошинському районі Києва нетверезий чоловік кілька разів вистрілив у повітря із травматичної зброї — просто зі свого балкона. Імовірно, він перебував у стані наркотичного сп'яніння, повідомили у столичній поліції.

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Правоохоронців викликала місцева жителька, яка почула постріли з п'ятого поверху багатоповерхівки.

На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Під час обшуку квартири імовірного підозрюваного киянина 1973 р.н. там виявили пістолет, набої та стріляні гільзи, а також пластикову банку з канабісом.

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Знайдена наркотична сировина

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

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Затриманий "снайпер"

Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі.

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Нагадаємо також про стрілянину в київському готелі 20 лютого, яку влаштував один з гостей зі Львівщини.



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