Помер у перший день роботи тренером: ексфутболіст збірної залишив сиротами п'ятьох дітей

Колишній футболіст «Буде-Глімт», «Стрьомсгодсета» та молодіжної збірної Норвегії Мунір Хамуд раптово помер від серцевого нападу у 39 років, повідомляє godset.no. Раніше знаменитий футболіст збірної, який грав на ЧС-2018, помер під час матчу.

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За іронією долі, трагедія сталася в перший день роботи ексзахисника тренером у своєму колишньому клубі «Стрьомсгодсет», у складі якого на позиції лівого захисника він у 2013 році став чемпіоном Норвегії, а 2012-го та 2015-го брав «срібло». Загалом у найвищому норвезькому дивізіоні футболіст зіграв понад 200 матчів.

«Це жорстока та шокуюча новина, яка стосується всіх нас. Наші думки насамперед звернені до сім'ї Муніра та його близьких. Вони втратили батька, чоловіка, брата, сина та дорогого члена сім'ї. Ми втратили по-справжньому особливу людину. Він був доброзичливим, щедрим і позитивним, проявляв професіоналізм та надихав інших», — йдеться у повідомленні ФК «Стрьомсгодсет».

Мунір Хамуд зіграв у елітному норвезькому дивізіоні понад 200 матчів

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Мунір Хамуд народився у Марокко, але у 13 років разом із сім'єю перебрався до Норвегії, де й провів свою футбольну кар'єру. Захисник грав за збірні країни U18, U19, U21 та навіть викликався до головної команди Норвегії.

У футболіста залишилися дружина Моніка та п'ятеро дітей.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної України Богдан Шершун помер у 42 роки.

Фото ФК «Стрьомсгодсет»

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