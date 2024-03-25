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Актор Олексій Яровенко вдруге став батьком

12:47 25 березня 2024
Олексій Яровенко

Білоруський актор Олексій Яровенко, який живе та працює в Україні вдруге став батьком. Його дружина, акторка Ольга Яровенко народила сина. Про це Олексій розповів на своїй сторінці в інстаграмі та показав перше фото малюка. Хлопчика назвали Глібом.

«Гліб Олексійович Яровенко! Дякую, Ольго, за сина!» — підписав світлини Олексій.

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Подружжя Яровенків також виховує старшого сина Данила, який народився влітку 2021 року.

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Ольга Яровенко (Карпова) є акторкою Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві. Також вона знімається в кіно, відома за ролями у фільмах «Опер за викликом» і «Жіночий лікар-2». Олексій знімався в проєктах «Мухтар. Новий слід», «Хороший хлопець», «Артистка» і «Сестри у спадок».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що телеведуча Лілія Ребрик народила третю донечку.

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А співак Віталій Козловський з дружиною очікують первістка.

Фото: instagram.com/jaravienka

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