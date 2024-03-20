Чорнява красуня: Лілія Ребрик з новонародженою донькою виписались з пологового

Телеведучу Лілію Ребрик, яка днями втретє стала мамою, разом з новонародженою донечкою виписали з пологового. Зустрічати нового члена родини приїхали батько Андрій Дикий та сестри Діана та Поліна.

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«Сьогодні у нас день виписки. На когось дуже чекають вдома», — розповіла Лілія в інстаграмі.

Привітати сімейку Диких з народженням донечки прийшли багатодітні батьки Анатолій Анатоліч з дружиною, які виховують двох доньок та сина. Друзі подарували великого плюшевого рожевого ведмедя та квіти. «Вітаємо з народженням нашу маленьку Аделіну Андріївну Дику», — зазначила Юла.

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Радісну подію трохи затьмарила повітряна тривога. Тож усім довелося спуститися в укриття.

Анатолій уточнив, що вони в пологовий приїхали лише в гості.

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Пізніше Лілія написала, що вони з донечкою почуваються добре після емоційного та насиченого дня.

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Нагадаємо, що телеведуча дала доньці рідкісне імя — Адель.

Також «ФАКТИ» писали про те, що зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич вперше стала мамою, вона народила сина.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/yulattt

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