Віталій Козловський вперше показав свою вагітну дружину

Співак Віталій Козловський, який таємно одружився під час війни, вперше підтвердив чутки про майбутнє батьківство. У новому кліпі «Рубіж» він показав свою дружину Юлію з помітно округлим животиком.

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«Єдине, що війна не може в нас забрати — це віра, любов до рідних, бажання жити і продовжувати свій рід», — прокоментував Віталій.

Він пояснив, що кліп «Рубіж» не випадковий і має символічне значення. Саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року і в якій Віталій служив кілька місяців. Також ця назва уособлює межу між цивільним та військовим життям, зміни в особистому житті Віталія.

«Якщо в цивільному житті ти живеш планами, періодами, очікуваннями, спогадами, то на війні твоє життя — це секунди. Ти не знаєш, чи настане завтра і саме це відчуття робить безцінною кожну мить», — пояснює співак.

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Він також розповів, що цю пісню записав за день до того, як відправився служити на Донбас артилеристом.

Нагадаємо, Віталій Козловський наразі перевівся служити до Києва. Він зізнався, що одружився. Проте не називає імені своєї дружини. Її розсекретили в мережі. «ФАКТИ» писали — хто вона та як давно пара разом.

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Скоро у подружжя народиться первісток, про якого вони давно мріяли.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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