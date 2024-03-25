«Винні, звісно»: Лілія Ребрик з’ясувала стосунки з шанувальниками

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно в третій раз стала матір’ю, розкрила походження імені своєї донечки. Відомо, що подружжя назвало її Аделіною. У мережі шанувальники артистки здивувались такому незвичному вибору імені.

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«Для всіх, хто так важко переживає, що ім’я нашої третьої донечки Аделіна, — написала Лілія на своїй сторінці в соціальній мережі. — Несила більше мовчати, бо коментарі під попереднім постом ростуть у геометричній прогресії».

Ребрик пояснила, чому саме вони вибрали таке ім’я для доньки. Виявилось, що воно складається із літер, які є в іменах кожного з членів родини Лілії та Андрія Дикого. Старших доньок родини звуть Поліна та Діана.

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«А насправді обожнюю читати ваші коментарі! — написала Лілія. — Винні, звісно, що не порадилися з усіма підписниками, а обрали ім’я дитині родиною».

Дописувачі відреагували на допис артистки та підтримали її обурення.

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«Мені також подобається ім’я, а ще такий гарний сенс в нього вкладено! — написали у відповідь. — Не розумію взагалі, чого ви, люди, лізете зі своїми порадами щодо імені, народить та називайте, як хочете!»

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«Ім’я дуже красиве, і як виявилося, то воно складається з літер імен усіх членів сім’ї», — підтримали у коментарях.

Нагадаємо, колишній «Холостяк» Макс Чмерковський розсекретив стать третьої дитини.

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