Лілія Ребрик втретє стала мамою: зірку засипали вітаннями (фото)

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка наприкінці лютого залишила телепроєкт «Ранок Вдома», готуючись втретє стати мамою, народила дитину — тепер у них чоловіком, хореографом Андрієм Диким, троє дівчаток.

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«Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко», — написала Лілія у соцмережах та показала перше фото з пологового будинку: руки мами, тата та немовля.

Дівчинка народилася з вагою 3,5 кг та зростом 52 сантиметри.

Фото з Instagram

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Колеги та фоловери вітали родину з нароженням дитини. Зокрема, Лілію та Андрія привітала актриса Ольга Сумська.

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Нагадаємо, що нещодавно футболіст «Шахтаря» та ексгравець збірної України Іван Петряк втретє став батьком — дружина Юлія народила йому третього сина.

Фото зі сторінки Лілії Ребрик

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