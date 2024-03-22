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Колишній «Холостяк» Макс Чмерковський розсекретив стать третьої дитини

12:07 22 березня 2024
Макс Чмерковський з дружиною

Український хореограф Макс Чмерковський, який мешкає в США, з дружиною Петою розсекретили стать третьої дитини. З цього приводу вони влаштували яскраву гендер паті, зібравши свою родину. Голубий дим та кремова начинка торту показали — у них буде ще один хлопчик.

«Не можу повірити, що у нас будуть три хлопці. Ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая та Ріо… Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями. Коли думаємо про сімейні вечері, то вже сміємося! Це попри те, що коли Ріо виповниться рік, я народжу за кілька тижнів», — поділилася щаслива Пета.

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Нагадаємо, старший син Макса і Пети — Шай народився у січні 2017 року. У червні 2023-го з'явився Ріо. Третього хлопчика очікують також влітку.

Раніше «ФАКТИ» також писали про те, що співачка Джамала натякнула на стать третьої дитини.

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А телеведуча Лілія Ребрик днями народила третю донечку.

Фото: https://www.instagram.com/maksimc

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