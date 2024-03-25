Завжди була «татусевою донькою»: Шайло Джолі-Пітт вирішила переїхати до батька

Незважаючи на примирення Бреда Пітта з першою дружиною Дженніфер Еністон і на те, що зараз зірка Голлівуду живе з новою коханою — дизайнеркою Інес де Рамон, його рідна донька від Анджеліни Джолі Шайло вирішила переїхати жити до батька.

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Про це повідомляє з посиланням на інсайдерів видання In Touch Weekly. За словами джерела, жодного конфлікту з матір'ю, який міг би стати причиною такого рішення, у Шайло не було.

«Шайло не сварилася з Анджеліною, але їй скоро виповниться 18, і вона хоче „струсити“ ситуацію. Крім того, вона обожнює Бреда і завжди була татусевою донькою», — розповів інсайдер та додав, що Бред Пітт був дуже радий, коли Шайло розповіла йому цю новину.

Джолі, стосунки якої з колишнім чоловіком залишають бажати кращого, була засмучена її рішенням, проте сперечатися з Шайло не стала. «Звичайно, Анджеліна не була дуже рада, але вона знає, що Шайло вже доросла і може приймати власні рішення», — каже джерело і додає, що Пітт живе всього за кілька кварталів від будинку Джолі.

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Зазначимо, що відносини Пітта з дітьми важко назвати ідеальними. Якийсь час тому у ЗМІ обговорювали пост у соціальній мережі його прийомного сина Пакса дворічної давності, де той називає актора «засранцем світового класу» і стверджує, що діти його бояться. Сам Пітт був пригнічений тим, що історія набула широкого резонансу. При цьому друзі Пітта та Джолі стверджують, що це справа рук Анджеліни, яка давно налаштовує дітей проти колишнього чоловіка. Всього у колишнього подружжя шестеро дітей: прийомні Захара, Пакс і Меддокс та біологічні Шайло, Нокс та Вів'єн.

А нещодавно стало відомо, що нова кохана Пітта офіційно розлучилася з чоловіком. Дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон та її колишній чоловік, зірка «Щоденників вампіра» Пол Уеслі, пробули у шлюбі три роки.

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Фото з відкритих джерел

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