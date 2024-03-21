Еністон і Пітт зв'язали себе тенетами шлюбу у 2000-му й розлучилися у 2005 році. Але схоже, що акторка, яка й у 55 підтримує ідеальну форму, не тримає зла на колишнього. Дженніфер нещодавно помирилася з Бредом — через роки після їхнього розлучення.

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Повідомляється, що Дженніфер і Бред підтримували зв'язок один з одним, особливо в той час, коли він переживав розлучення з Анджеліною Джолі, пише видання The News. А Бред був присутній на вечірці з нагоди ювілею Дженніфер і підтримав її, коли у 2016 році померла мати акторки.

Джерело повідомило виданню: «Бред зв'язався з Джен після смерті її матері, і вона була зворушена, що він знає, який це важкий час. Бред шкодує, що не впорався із завершенням їхнього шлюбу більш продумано. Він давно перепросив у Джен, і вона його пробачила».

Тим часом Дженніфер розповіла, що не хоче ображатися на розлучення з Бредом, яке відбулося ще у 2005 році.

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У розмові з Harper's Bazaar актриса зазначила: «Я думаю, що надзвичайно важливо прощати. Інакше це просто накопичується, як токсичні відходи. Немає нічого гіршого, ніж тримати образу. Послухайте, люди можуть робити непрощенні речі, але ви повинні відпустити це і сказати: «Ми всі люди. Ми робимо помилки».

Раніше повідомлялося, що Бред Пітт перевіз у свій будинок нову кохану, але одружуватися поки не планує.

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