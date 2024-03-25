Як оформити тимчасове посвідчення і що для цього потрібно: розповіли юристи

21 березня 2024 р. набрав чинності Порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф. Детально про те, хто та в якому порядку може оформити таке посвідчення, розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО», які раніше пояснювали, у яких випадках переселенцям не варто відкривати ФОП.

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«Тимчасове посвідчення — це документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

Тимчасове посвідчення виготовляється для того, аби особи, паспортні документи яких втрачені і які не мають можливості виготовити їх персонально, мали можливість підтвердити свою особу та/чи свою приналежність до українського громадянства.

В подальшому особа може обміняти таке посвідчення на паспорт громадянина України.

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Можна оформити посвідчення особам, які перебувають на території бойових дій або тимчасово окупованих територіях і які:

втратили паспорт громадянина України, але щодо яких наявна інформація у відомчій системі ДМС;

є особами до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Звернутися за оформленням тимчасового посвідчення може:

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законний представник особи (один з батьків (усиновлювачів), опікун, піклувальник тощо);

член сім'ї (другий з подружжя, а також повнолітня дитина або онука/онук, брат/сестра);

Мінреінтеграції.

Для оформлення тимчасового посвідчення варто подати до територіального органу ДМС за місцем звернення заяву.

До неї додається:

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свідоцтво про народження /документ про реєстрацію народження, виданий іноземною державою / електронне відображення актового запису/ витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження у разі оформлення тимчасового посвідчення особі у віці до 18 р., щодо якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС;

документ, що посвідчує особу законного представника, члена сім’ї;

документ, що підтверджує повноваження особи або факт родинних стосунків;

одна кольорова фотокартка особи у віці до 18 р. розміром 10×15 сантиметрів у разі оформлення тимчасового посвідчення особі у віці до 18 р., щодо якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС".

Працівник територіального органу ДМС під час приймання документів перевіряє повноту поданих документів/інформації та формує у відомчій системі ДМС заяву-анкету та здійснює сканування зазначених документів.

«Заява-анкета та документи, що додаються до них, надсилаються до ДМС для прийняття рішення про оформлення тимчасового посвідчення або про відмову в його оформленні.

Оформлення тимчасового посвідчення здійснюється безоплатно протягом 15 робочих днів з дня подання заяви.

Оформлене тимчасове посвідчення надсилається ДМС до відповідного територіального органу ДМС для подальшої його передачі законному представнику, члену сім’ї або надсилається Мінреінтеграції, для організації подальшої передачі особі, на ім’я якої оформлене таке тимчасове посвідчення.

Термін дії тимчасового посвідчення — 3 місяці".

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