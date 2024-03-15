У яких випадках переселенцям не варто відкривати ФОП: пояснюють юристи

Зміни в Порядку виплати допомоги на проживання ВПО мають на меті, серед іншого, стимулювати працездатне населення до економічної самостійності. Одним із засобів досягнення такої самостійної є реєстрація підприємницької діяльності. Але не варто реєструватися ФОПом лише для продовження виплати допомоги на проживання ВПО, зазначають юристи «Юридичного пораднику для ВПО». Раніше повідомлялося, що Кабмін хоче продовжити термін подання переселенцями заяв на виплату фінансової допомоги.

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«У п.п.13−2 — 13−3 Порядку виплати допомоги на проживання ВПО передбачено, що задля продовження виплати допомоги на проживання працездатні непрацевлаштовані члени сім'ї (окрім однієї особи, за умови наявності поважних причин не працювати) повинні вжити заходів для здобуття економічної самостійності. Одним з них є реєстрація підприємницької діяльності. Але якщо у вас немає справжнього наміру займатися власною справою, не слід реєструватись ФОПом лише для продовження виплат».

Юристи зазначають: підприємницька діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність, націлена на отримання прибутку або особистого доходу, і яка здійснюється на власний ризик та під власну майнову відповідальність.

«Бути ФОП — означає мати низку обов'язків, зокрема: подавати звітність; сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове страхування (ЄСВ); сплачувати податки.

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Звісно, ФОП-«єдинники» (як і ФОП на загальній системі оподаткування) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців, а також не сплачують податок, якщо фактично не провадять діяльності, однак подання декларацій є обов’язковим, навіть з нульовими показниками.

Так, відповідно до п. 120.1 с. 120 Податкового кодексу неподання / несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

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Якщо раптом сплутаєте картки і вам перерахують кошти на підприємницький рахунок, це вважатиметься доходом підприємця, і, відповідно, ці кошти необхідно буде відобразити у звітності".

Аналогічна ситуація, додають фахівці, й з видатками з картки ФОП.

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«Закриття ФОП хоч і здається на перший погляд легкою процедурою, однак не скасовує обов'язкової перевірки особи податковими органами. Якщо за результатами такої перевірки будуть виявлені порушення (наприклад, те ж неподання звітності), особа притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином, варто відкривати ФОП лише у випадку, коли дійсно готові займатися підприємницькою діяльністю».

Раніше юристи пояснювали, чи можуть забрати виплати ВПО у вагітних.

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