Найтитулованіший футболіст світу за мільйон вийшов із в'язниці: перші миті на волі (відео)

Знаменитий ексфутболіст «Барселони» та збірної Бразилії, олімпійський чемпіон та триразовий переможець Ліги чемпіонів 40-річний Дані Алвес, котрий був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення за зґвалтування, тимчасово вийшов із в'язниці після 14 місяців та 5 днів ув'язнення. Вищий арбітражний суд Каталонії звільнив бразильця з-під варти після того, як він зміг зібрати 1 млн євро для внесення застави.

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Найтитулованіший футболіст в історії футболу після виходу з в'язниці не давав жодних коментарів журналістіам і разом зі своїм адвокатом Інес Гвардіолою сів у машину і поїхав.

Дані Алвес вийшов з-під варти на час розгляду апеляції на вирок у справі про зґвалтування 23-річної дівчини у грудні 2022 року у нічному клубі Барселони. Сторона звинувачення вимагає збільшення терміну ув'язнення до 9 років, захист, навпаки, сподівається на пом'якшення вироку.

Поки ж Дані Алвес здав обидва свої паспорти (бразильський та іспанський), а також має з'являтися в суді щоп'ятниці. Крім того, йому заборонено залишати Іспанію та наближатися до потерпілої ближче, ніж на 1000 метрів.

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Зазначимо, що за свою яскраву кар'єру колишній футболіст «Севільї», «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та «Сан-Паулу» Дані Алвес завоював 46 (!) титулів (у Ліонеля Мессі — 43 трофеї). У футболці збірної Бразилії захисник провів 126 поєдинків та забив 8 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст та головний тренер збірної проведе залишок свого життя у в'язниці.

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Фото marca.com

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