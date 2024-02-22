Колишній футболіст «Барселони» Дані Алвес отримав 4,5 роки у справі про сексуальне насильство

Ексгравець «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та збірної Бразилії Дані Алвес, якого восени минулого року вибачила за недостойну поведінку красуня-дружина Джоана Санс, отримав 4,5 роки у справі про сексуальне насильство.



Про це пише іспанське видання Marca.

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Повідомляється, що суд визнав Дані Алвеса винним у сексуальному насильстві над жінкою у нічному клубі Барселони, яке, за версією слідства, сталося вранці 31 грудня 2022 року.

Також за рішення суду Алвес має виплатити потерпілій 150 тисяч євро.

40-річного гравця, одного з найтитулованіших футболістів в історії, заарештували в січні 2023 року — з того часу він перебував під вартою. Алвес заперечував факт сексуального насильства над жінкою і стверджував, що секс був за згодою.

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«Доведено, що потерпіла не давала згоди та є докази, крім свідчень позивача, які дозволяють вважати зґвалтування доведеним», — йдеться у заяві суду.

Адвокат просив виправдати Алвеса, а прокурор домагався для нього дев'яти років ув'язнення.

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Втім, Алвес може оскаржити вирок.

Нагадаємо, що покарання за згвалтування загрожує також віцечемпіону світу у складі збірної Аргентини Клаудіо Каніджі.

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