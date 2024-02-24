Ексфутболіст та головний тренер збірної проведе залишок свого життя у в'язниці

Колишнього футболіста та головного тренера збірної Китаю Лі Те, який виступав в англійській прем'єр-лізі за «Евентон», засуджено до довічного тюремного терміну за організацію договірних матчів і давання хабара для отримання роботи в національній команді, повідомляє Mirror. Раніше ексфутболіста «Барселони» Дані Алвеса засудили за зґвалтування.

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Зазначається, що 46-річний експомічник легендарного Марчелло Ліппі у збірній Китаю Лі Те відмовився від частини зізнань і подав апеляцію.

Раніше фахівець зізнався, що дав хабар у розмірі 3 млн юанів (приблизно 420 тисяч доларів), щоб отримати посаду головного тренера збірної країни, яку він очолював у 2020—2021 роках.

Крім того, Те, в активі якого 92 матчі та 6 голів у футболці збірної Китаю, підкуповував гравців, тренерів та суддів, коли працював у китайських клубах «Хейбей Чайна» і «Ухань Залл», з яким він виграв першу лігу чемпіонату країни.

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«Щоб досягти хороших результатів, я вдавався до впливу на суддів, підкупу гравців та тренерів суперників, іноді через клуби, які співпрацюють з іншими клубами. Така поведінка стає звичкою і з часом виникає навіть невелика залежність від цих практик», — зізнався Лі Те.

Лі Те грав в АПЛ за "Евертон" та виграв першу лігу Китаю з ФК "Ухань Залл"

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До речі, за підсумками розслідування справи про корупцію тюремні терміни також отримали експрезидент Китайської футбольної асоціації Чень Сюйюань та віцепрезидент Ду Чжаоцай. Перший засуджений до 15 років ув'язнення, другий — до 13 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого ексворотаря збірної Німеччини Йенса Леманна оштрафували судом на 420 тисяч євро за підлість і хитрість.

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Фото ФК «Евертон», ФК «Ухань Залл»

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