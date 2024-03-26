З квітня в Україні виростуть штрафи для роботодавців: за що каратимуть суворіше

Вже з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8000 грн. А оскільки саме до цього показника прив'язано розміри штрафних санкцій, зокрема й тих, що застосовують до роботодавців, важливо знати, про які суми йтиметься.

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Про них розповіли спеціалісти Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

Зокрема, у 80 тисяч грн штрафу роботодавцеві обійдеться:

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу;

виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

Важливо: до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп спершу застосовують не штраф, а попередження.

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А в разі повторного протягом двох років вчинення порушення штраф виросте втричі — до 240 тисяч грн.

Крім того, з 1 квітня за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці штраф становитиме 16 тисяч грн.

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Нагадаємо також про можливість отримання роботодавцем компенсації за створені нові робочі місця.

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