Як роботодавцю отримати компенсацію за нові робочі місця: поради юристів

Набув чинності Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця, затверджений Постановою Кабміну № 338 від 18 квітня 2023 року, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

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«Компенсація надається роботодавцю, який:

створив нове робоче місце та працевлаштував на нього працівника шляхом укладення трудового договору не менше ніж на 2 роки;

протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору щомісяця здійснює виплату такому працівнику заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (з 1 січня 2024 р. — не менше ніж 21 300 грн, з 1 квітня 2024 р. — не менше ніж 24 000 грн).

Компенсація надається за кожного нового працівника, який відповідає зазначеним вимогам".

За словами юристів, компенсація не надається роботодавцю, який має заборгованість:

зі сплати ЄСВ;

зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

з виплати заробітної плати;

перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців;

до якого застосовуються судові процедури банкрутства або який перебуває на стадії ліквідації.

«У разі зменшення штатної чисельності працівників та/або фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію. Компенсація надається у вигляді відшкодування 50% суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, за кожен місяць, за який він сплачений. Тривалість виплати компенсації — 12 місяців. Якщо хочете отримати її, протягом 45 календарних днів з дати закінчення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подати до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності заяву особисто; через електронний кабінет роботодавця з накладенням ЕЦП/КЕП».

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