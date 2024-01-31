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Суспільство та люди

Як роботодавцю отримати компенсацію за нові робочі місця: поради юристів

21:02 6 лютого 2024
трудова книжка

Набув чинності Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця, затверджений Постановою Кабміну № 338 від 18 квітня 2023 року, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

«Компенсація надається роботодавцю, який:

  • створив нове робоче місце та працевлаштував на нього працівника шляхом укладення трудового договору не менше ніж на 2 роки;
  • протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору щомісяця здійснює виплату такому працівнику заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (з 1 січня 2024 р. — не менше ніж 21 300 грн, з 1 квітня 2024 р. — не менше ніж 24 000 грн).

Компенсація надається за кожного нового працівника, який відповідає зазначеним вимогам".

За словами юристів, компенсація не надається роботодавцю, який має заборгованість:

  • зі сплати ЄСВ;
  • зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • з виплати заробітної плати;
  • перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців;
  • до якого застосовуються судові процедури банкрутства або який перебуває на стадії ліквідації.

«У разі зменшення штатної чисельності працівників та/або фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію. Компенсація надається у вигляді відшкодування 50% суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, за кожен місяць, за який він сплачений. Тривалість виплати компенсації — 12 місяців. Якщо хочете отримати її, протягом 45 календарних днів з дати закінчення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подати до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності заяву особисто; через електронний кабінет роботодавця з накладенням ЕЦП/КЕП».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що треба знати про відпустки за свій рахунок.

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