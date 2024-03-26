Київ завершує опалювальний сезон раніше звичайного: названо дату

З огляду на суттєве потепління, яке прогнозують синоптики на Великдень, влада Києва прийняла рішення завершити опалювальний сезон достроково — 28 березня.

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Тобто з четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель, повідомив мер Віталій Кличко.

А оскільки, за його словами, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі, то як для її розгортання, так і для переходу в літній режим потрібно кілька днів.

«Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення», — наголошує очільник міста.

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При цьому, як зазвичай, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбуватиметься за письмовими заявками їх керівників.

Нагадаємо, що напередодні рішення про дострокове завершення опалювального сезону прийняли і в Харкові, але там це було вмотивовано руйнівними наслідками російських обстрілів.

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