38.89 / 39.45 42.22 / 42.92
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Харкові достроково закінчують опалювальний сезон

14:30 25 березня 2024
Звернення мера Харкова

Масштабні обстріли Харкова минулої п'ятниці, 22 березня, призвели до фактичного знищення основних енергетичних об'єктів, за рахунок яких живилося місто. Таке у своєму зверненні визнав мер Ігор Терехов.

За його словами, всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжувади усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках, і хоча частково вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний.

Тому влада міста вирішила вдатися до дострокового завершення опалювального сезону.

«Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян», — повідомив Терехов.

РЕКЛАМА

Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня, адже температура повітря на вулиці нині сприятлива.

Окремо мер додав, що 25 березня вдалося «практично неможливе» — запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Тому замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що напередодні у компанії «ДТЕК» констатували, що росіяни ракетними ударами вивели з ладу половину електропотужностей компанії.

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В деяких регіонах очікуються дощі

«Можливі сильні снігопади, дощі та грози»: якою буде погода на початку тижня та на Великдень

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Відбивні без м'яса

Відбивні без м’яса від Людмили Борщ: ідеальна страва для посту

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту