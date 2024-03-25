В Харкові достроково закінчують опалювальний сезон

Масштабні обстріли Харкова минулої п'ятниці, 22 березня, призвели до фактичного знищення основних енергетичних об'єктів, за рахунок яких живилося місто. Таке у своєму зверненні визнав мер Ігор Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжувади усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках, і хоча частково вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний.

Тому влада міста вирішила вдатися до дострокового завершення опалювального сезону.

«Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян», — повідомив Терехов.

РЕКЛАМА

Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня, адже температура повітря на вулиці нині сприятлива.

Окремо мер додав, що 25 березня вдалося «практично неможливе» — запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Тому замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що напередодні у компанії «ДТЕК» констатували, що росіяни ракетними ударами вивели з ладу половину електропотужностей компанії.

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook