Христина Соловій зізналася, що кинула Сергія Жадана заради іншого
Популярна українська співачка Христина Соловій, пісню якої ганебно вкрали росіяни, вперше розповіла про роман із письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Вона зізналась, що їхні стосунки були «космічними», проте тривали недовго. А почалося все з переписки, коли Сергій ще був одружений, а Христина була у стосунках з іншим чоловіком. За словами артистки, ініціативу проявив саме Жадан.
«Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І у нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я запросила його знятися у кліпі „Юність“. На той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз», — розповіла Христина в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Проте ці стосунки тривали недовго. Христина закохалася в іншого, проте не наважилась повідомити про це Сергію. Каже, що її кохання до письменника виявилося ілюзією. Про зраду він дізнався самостійно. За словами співачки, розрив був болісним для обох. Вона й зараз приймає антидепресанти.
«Він дуже цього хотів. А я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати. Це була напружена історія, і вона дуже потріпала всім нерви. Зараз я на антидепресантах відтоді, як все закінчилося. Я була ініціатором, бо я закохалася. І я не змогла б на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно», — розповіла співачка.
Вона додала, що щиро бажає Сергію щастя і сподівається, що вони вітатимуться при зустрічах.
Нагадаємо, Христина Соловій та Сергій Жадан потрапили у гучний скандал через кліп «Серце», знятий у львівському храмі св. Андрія Первозванного.
Також Христина різко висловилася про артисток, які не їздять на фронт з концертами та назвала їх дурами.
Фото: instagram.com/soloviyka199
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