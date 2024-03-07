Вона вас не гідна: Жадан дуже емоційно відреагував на звістку про те, що Соловій пішла від нього

Слова Христини Соловій про те, що у неї був роман зі старшим на 18 років музикантом та письменником Сергієм Жаданом, і що цей роман залишися в минулому, схоже, боляче вразили культового артиста.

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Як відомо, в інтерв'ю Маші Єфросиніній Соловій розповіла, що ініціатором їхнього роману був саме Жадан. А людиною, яка розірвала стосунки, стала саме вона. Через те, що закохалася в іншого.

Після таких відвертощів Соловій фанати Жадана запустили у мікроблогу X флешмоб на підтримку музиканта.

«Це стадія заперечення, пане. Потім будуть гнів, торг, депресія, але згодом стане легше. Тримайтеся, друже, весь Twitter за вас», «Сергію, тримайтеся», «Не засмучуйтесь, у вас залишилися собаки», «Сергію Вікторовичу, тримайтеся, вона вас не гідна», — писали вони.

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Втім, Жадан вирішив, що краще буде зробити вигляд, що він не зрозумів, про що йдеться. «Що за х*йня?», «???», «Що відбувається?» — написав він у відповідь на утішання.

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І від цього, вочевидь, ще більше зізнався у тому, що йому дуже прикро через розставання з Христиною.

Та все ж фанати вирішили, що таким чином Жадан реагує на новину, яка стала для нього дуже болісною, і що згодом біль пройде.

Нагадаємо, що днями Христина Соловій вперше підтвердила чутки про те, що справді зустрічалася Сергієм Жаданом. За словами Христини, Жадан їй написав 22 лютого 2022 року. Соловій поділилася, що тоді вона ще перебувала у стосунках, і Жадан ще був офіційно одружений.

«Ці відносини — і творчі, і особисті — це була його ініціатива. І мені раніше було навіть шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів. І я впала в ілюзію, що не можу йому цього не дати. Це була напружена історія, яка всім добряче потріпала нерви», — сказала Соловій.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, щов Христини Соловій вкрали пісню. Дружина прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова, уродженка України Тетяна Навка використала композицію «Тримай» у своєму льодовому шоу «Вечори на хуторі». Тільки пісня була перекладена російською.

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