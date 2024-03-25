38.89 / 39.45 42.22 / 42.92
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

14:16 25 березня 2024
Полуниця

У березні дачники поволі починають поратися на своїх ділянках. Хоч ще і холодно, але, наприклад, ще до того, як на деревах розпускаються бруньки, можна позчищати зі стовбурів мох та лишайники. А ще наприкінці березня — на початку квітні варто уділити увагу полуниці.

На початку сезону формується «фундамент» майбутнього ягідного врожаю і не останню роль у його формуванні відіграють підживлення, нагадує Ukr.Media.

Весняне підживлення для суниці садової чи полуниць готується з декількох інгредієнтів і вноситься під корінь.

Потрібно взяти 3 г марганцівки, ½ ч. л. борної кислоти, 1 ст. л. сечовини і ½ склянки деревної золи. Ці інгредієнти потрібно з'єднати з 10 л води.

РЕКЛАМА

Поливають рослини за такою схемою: під корінь вноситься не менше 500 мл розчину.

Розчин містить усі необхідні поживні компоненти, які потрібні полуниці на початку сезону.

РЕКЛАМА

Але перед внесенням підживлення на грядці потрібно навести порядок. Прибирається мульча, засохле листя та інше сміття.

Якщо ґрунт встиг висохнути, то полуницю варто полити звичайною водою перед внесенням підживлення. Якщо земля сира, то в цьому немає необхідності.

РЕКЛАМА

Про те, як приготувати розчин для боротьби із колорадськими жуками, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

180

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В деяких регіонах очікуються дощі

«Можливі сильні снігопади, дощі та грози»: якою буде погода на початку тижня та на Великдень

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Відбивні без м'яса

Відбивні без м’яса від Людмили Борщ: ідеальна страва для посту

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту