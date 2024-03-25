Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

У березні дачники поволі починають поратися на своїх ділянках. Хоч ще і холодно, але, наприклад, ще до того, як на деревах розпускаються бруньки, можна позчищати зі стовбурів мох та лишайники. А ще наприкінці березня — на початку квітні варто уділити увагу полуниці.

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На початку сезону формується «фундамент» майбутнього ягідного врожаю і не останню роль у його формуванні відіграють підживлення, нагадує Ukr.Media.

Весняне підживлення для суниці садової чи полуниць готується з декількох інгредієнтів і вноситься під корінь.

Потрібно взяти 3 г марганцівки, ½ ч. л. борної кислоти, 1 ст. л. сечовини і ½ склянки деревної золи. Ці інгредієнти потрібно з'єднати з 10 л води.

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Поливають рослини за такою схемою: під корінь вноситься не менше 500 мл розчину.

Розчин містить усі необхідні поживні компоненти, які потрібні полуниці на початку сезону.

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Але перед внесенням підживлення на грядці потрібно навести порядок. Прибирається мульча, засохле листя та інше сміття.

Якщо ґрунт встиг висохнути, то полуницю варто полити звичайною водою перед внесенням підживлення. Якщо земля сира, то в цьому немає необхідності.

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Фото Pixabay

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