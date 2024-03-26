«Усі кораблі рф будуть добиті»: експерт про вогневе ураження Чорноморського флоту

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко у етері телеканалу «Еспресо» висловив впевненість, що удар по Севастополю є черговим знищенням російських командних пунктів та утилізацією Чорноморського флоту рф. Він переконаний, що ворогу не вдасться уникнути справедливого покарання.

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«Великі десантні кораблі, маленькі кораблі, ті, що несуть на собі ракетне озброєння і кораблі управління рф, будуть знищені найближчим часом. Будуть добиті, — зазначив він. — Зараз росія з усіх сил шукає способи, що робити з цими кораблями. Там розуміють, що країна певною мірою замкнута з цією Чорноморською флотилією. І ця флотілія зараз активно думає, куди їй втекти. А управління Чорноморського флоту, переміщаючись з місця на місце, думає, як їм залишитися живими. Але вони так само розуміють, що навіть якщо зараз їм фізично вдасться залишитися живими, вони будуть відповідати через міжнародну юстицію за злочини в Україні. А те що, вони хочуть відплатити Україні, це вже і так триває 10 років».

Експерт додав, що росіяни навряд чи знайдуть якісь нові варіанти, як ще дошкульніше завдавати ударів по Україні.

«Чорноморський флот рф зараз глибоко замаскований у бухтах Криму. Абсолютна більшість, звичайно, повтікали і намагаються ховатися по східному узбережжю Чорного моря, в тому числі, використовуючи окуповані росією території Абхазії», — додав він.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на думку британської розвідки, росія хоче захистити свої винищувачі та військові кораблі за допомогою копій та іншого обману.

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