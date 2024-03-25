Ушкодження судна критичні: в ГУР розповіли про ураження російського корабля «ямал»

В Головному управлінні розвідки МО України уточнили дані щодо недавнього удару по двом російським великим десантним кораблям «Ямал» та «Азов» у тимчасово окупованому Криму.

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В ГУР МО зазначили, що 22 березня удару зазнав 13-й судноремонтний завод у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал». За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.



«Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті. Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кілька ракет прилетіли по головному центру зв'язку чорноморського флоту росії в Криму.

Фото зі сторінки ГУР МО України

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