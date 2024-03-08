Росіяни стали посміховиськом: українська суперзброя знищує ворожий флот

За останні п'ять тижнів росіяни втратили три кораблі Чорноморського флоту. В результаті атаки морського безпілотника Magura V5 російський сторожовий корабель проекту 22160 «Сергій Котов» отримав пошкодження корми, правого і лівого борту. «Сергій Котов» увійшов до складу Чорноморського флоту лише в липні 2022 року. Він вже був об'єктом атак надводних безпілотників у липні та вересні 2023 року, але в обох випадках зазнав лише незначних пошкоджень і був швидко повернутий до строю. Патрульний корабель коштував 65 мільйонів доларів США. Це ще один удар по кремлю. Безпілотник Magura V5 — це українська суперзброя, яка знищує російський флот, кажуть експерти. Це вже п'ятнадцятий корабель агресора, потоплений під час війни з Україною.

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В інтерв'ю виданню Wirtualna Polska доктор Міхал Пекарський, фахівець з національної безпеки з Вроцлавського університету, підкреслює, що те, що відбувається в контексті українських атак на Чорноморський флот, є еволюцією того, як військово-морські сили в портах зазнавали нападів протягом останніх майже 100 років, пише Wirtualna Polska.

«У минулому, наприклад, під час Другої світової війни, чи це було, наприклад, під час італійського нальоту на Олександрію, чи під час британського нальоту на Бордо, чи під час висадки в Нормандії, або просто використовувалися „жабники“, які намагалися проникнути в порт і закласти там вибухівку. Або ж людей засилали на швидкісних катерах чи мініатюрних підводних човнах, щоб закласти вибухівку чи випустити торпеду, — перераховує експерт. — Всі ці способи були ризикованими. Крім того, постійно доводилося використовувати людей. У цих рішеннях люди мали бути дуже близько, і був ризик, що їх захоплять, вб'ють. Більше того, навіть якщо операція була на 100 відсотків успішною, їм треба було якось повертатися. Тож траплялося так, що ці втрати були кошмарними».

З безпілотником Magura V5, який використовують українці, ситуація інша.

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«Це просто човен довжиною близько 5,5 метрів — невелике судно, яке може рухатися лише в один бік. Під час атаки він має бути знищений, щоб не повертатися назад, — пояснює він. — Українці можуть подолати відносно велику відстань, адже це близько 300 кілометрів від Одеси. Цей катер можна просто заправити під корок, і все пальне можна використати, щоб дістатися до місця призначення. Крім того, маючи таку невелику одиницю, не є великою проблемою, наприклад, облаштувати десь у потаємному місці в Криму якесь місце, де ці одиниці можуть бути підготовлені до нападу».

Експерт звертає увагу на те, що в минулому пристрої дистанційного керування були досить ненадійними і примітивними. Нині ж використовується супутникове наведення. На цих безпілотниках є камери, які передають зображення. Експерт підкреслює, що великою підтримкою для України є засоби розвідки НАТО.

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«Було помічено, що під час атак над Чорним морем літали американські патрульні літаки. Тож вони, ймовірно, передавали інформацію українській стороні, — додає він. — Нещодавно ми бачили відео, яке показало, що російський рівень захисту від цього типу загрози демонструє рівень крайньої некомпетентності. Це трохи схоже на комп'ютерну гру: Саша, візьми гвинтівку і стріляй, можливо, у тебе вийде».

На його думку, швидше за все, у росіян проблема не стільки в технічному плані, скільки в тому, щоб забезпечити правильні засоби для їх використання.

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«Тим більше, що ці атаки не є чимось новим. На даний момент росіяни повинні були б мати можливість, особливо з такими великими силами, здійснити якісь захисні заходи. Але вони явно цього не роблять, — зазначає експерт. — Справа доходить до того, що вже давно у російського командування, у російських офіцерів явно є якась величезна проблема з прийняттям рішень і їх виконанням. Якщо у нас є спостереження, що противник впроваджує щось нове, цю інформацію треба збирати, аналізувати. Тоді, наприклад, можна змінити склад екіпажів, можна змінити їхню підготовку, але для цього треба прийняти якесь рішення».

«Росіян висміюють через те, що вони втрачають кораблі, у війні з країною, яка наразі не має такого флоту. Допоки ця система буде дисфункціональною і не зможе винести системних уроків з цих поразок, українці зможуть атакувати російські сили», — підкреслює співрозмовник видання Wirtualna Polska.

Раніше ФАКТИ" публікували думку Єгора Фірсова про війну ідей і дронів: «Росіяни крадуть у нас ідеї і ставлять їх на потік. Масовість застосування — перевага ворога».

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