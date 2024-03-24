ЗСУ потужно атакували окупований Крим: у Севастополі вражений об'єкт чорноморського флоту, під Сімферополем горіла нафтобаза (фото, відео)

В окупованому Севастополі 23 березня ввечері пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі. Як розповів Суспільному місцевий житель, у Севастополі пролунало близько десяти вибухів. Пізніше він додав, що о 22:29 у Севастополі пролунало ще чотири вибухи.

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Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на підписників повідомляє про прильоти і пожежу в Козачій бухті, у місці розташування 810 бригади морської піхоти. Також із посиланням на підписників повідомляється, що «у Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму». Дуже сильний вибух пролунав у районі Балаклави. Також у Сімферополі щось сильно горіло біля аеропорту.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. За його словами, «збито кілька повітряних цілей». Він також стверджує, що «дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт — це військові використовують табельні засоби маскування».

Пізніше він заявив, що окупанти відбивають масовану атаку на Севастополь. «За попередньою інформацією, збито вже понад 10 ракет», — написав він.

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Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам і морякам за успішну бойову роботу, додавши, що «Крим — наш».

Як повідомило Osint technical в мережі Х, щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow врізалися в головний центр зв'язку чорноморського флоту росії.

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Як додали в Telegram-каналі «Крымский ветер», приліт у окупованому Севастополі, ймовірно, був у район колишнього штабу ВМСУ на вул. Руднєва. Зараз там російська окупаційна військова частина. У будинку вибито вікна та пошкоджено автівки, що стояли поруч.

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Развожаєв повідомив, що в результаті влучення уламка ракети до торця будинку на вулиці Ялтинській загинув 65-річний севастополець. Усього від осколків постраждали 4 людини. Від ударної хвилі повибивало шибки в житлових будинках у центрі міста.

Також Telegram-канал «Крымский ветер» повідомив, що 24 березня було влучання в нафтобазу у селищі Гвардейському неподалік Сімферополя. Там виникла сильна пожежа. Було близько 20 вибухів. З будинків приватного сектору поряд із нафтобазою проходить евакуація.

Також повідомляється про вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дрони атакували два НПЗ у самарській області росії, а також нафтозавод у рязані.

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