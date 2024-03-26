Остання дорога тягнулась 9 місяців: на Хмельниччині попрощались з захисником України

У Грицівській громаді на Хмельниччині провели в останню путь солдата мотострілецьких військ однієї з військових частин Запорізького напрямку Дмитра Василишина, йдеться у некролозі. Захиснику навіки 42 роки.

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«Він зростав доброзичливим юнаком, завжди допомагав старшим. Коли в сім’ї не стало батька, Дмитро зрозумів, що дорослішати потрібно швидше, оскільки на плечі ще не зовсім зрілого юнака життя покладає відповідальність за здоров’я мами, йому тоді довелося зрозуміти, що усі починання батька-господаря завершуватиме саме він…

Вибудовував плани на майбутнє, та залишились незавершеними справи — все перекреслила і в одну мить забрала клята війна…"

Військову службу боєць розпочав 25 липня 2015 року у військовій частині В3505, брав участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

«Хороброго воїна рідна земля знову покликала на свій захист 21 квітня 2022 року. Запорізький напрямок, що палає у вогні. Село Роботине стало останнім свідком життя та першим, хто дізнався про відхід у вічність Дмитра… Страшним, безжальним став листок календаря з чорною позначкою: 12 червня 2023 року… Дев’ять місяців рідні, друзі, односельці не мали жодної звістки про безвісти зниклого воїна. І лише через дев’ять нескінченно тягучих місяців Дмитро прибув до останнього місця спочинку».

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Поховали Дмитра з усіма військовими почестями на Орлинецькому сільському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що війна забрала життя 25-річного героя Станіслава Назаренка, який заради захисту України повернувся з Польщі.

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