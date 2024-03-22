Незадовго до загибелі був вдома у відпустці: в бою з окупантами поліг герой, якому тепер навіки 29

Україна простилася ще з одним своїм захисником. На Хмельниччині в останню путь провели полеглого бійця Олега Лоборчука. Центральну площу міста Ярмолинці заполонили сотні людей, щоб з військовими почестями попрощатися з героєм, якому навіки 29 років, йдеться у некролозі.

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«Олег був старшим із двох синів у батьків. Після закінчення школи вступив на навчання у Хмельницький національний університет, де здобув спеціальність інженера з охорони праці. Коли студентські роки промайнули, хлопець був призваний на строкову військову службу, яку проходив у Національній гвардії України. Життя стрімко рухалося вперед — робота на заводі, у приватних фірмах, торговельній мережі „АТБ“. У 2019 році Олег зробив пропозицію коханій дівчині Катерині. Одружилися. Тішилися появою маленького янголятка, донечки Софійки», — повідомили у некролозі.

А далі були події 24 лютого 2022 року: відтоді він — у лавах українських захисників. Знову одягнув звичний йому формений одяг Національної гвардії України.

«За понад два роки Олег Лоборчук ніс службу у Хмельницькому, Нетішині, на Харківщині, у Бахмуті Донецької області, у прифронтових ділянках на Запорізькому напрямку — населених пунктах Оріхів, Роботине. У 20-х числах лютого 2024 року отримав відпустку, два тижні провів із родиною. Ловив кожну мить життя, щось майстрував, лагодив, любив, щоб все було до ладу. Після чого повернувся до побратимів. Південь України. Запорізька область. Її прифронтові населені пункти постійно під пекельними ворожими обстрілами. Щодня російські війська обстрілюють їх із різних видів озброєння, артилерії. 11 березня звідти рідним Олега надійшла трагічна звістка про загибель воїна. Героєві відтепер назавжди 29 років. У нього залишилися батько, мати, брат, дружина і донечка».

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Олега Лоборчука поховали з військовими почестями у Ярмолинцях на Хмельниччині

Місцем останнього спочинку старшого солдата Олега Лоборчука стало кладовище у Ярмолинцях.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті в Україні загинув воїн з Німеччини, за голову якого окупанти призначили ціну.

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