«Українські пенсіонери помруть»: Зеленський пояснив необхідність західного фінансування

Допомога від західних партнерів під час війни потрібна Україні не тільки на закупівлю озброєння чи відновлення розбитих російським ворогом підприємств, а і для допомоги найбільш постраждалим верствам населення.

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Українська влада не може не виплачувати людям похилого віку пенсії, а на це потрібні гроші, заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє TSN.UA.

За словами Зеленського, українська влада не може самостійно в повному обсязі забезпечити пенсіонерам необхідні виплати, і в разі відсутності пенсій люди похилого віку «просто помруть».

«Ми багато чого виготовляємо і багато чого отримуємо, як допомогу. Коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну на жалість… Ми не можемо їм не дати це, це просто неможливо, бо помруть старі люди. У нас понад 11 мільйонів пенсіонерів. Це не жарти. Чи багато таких країн в Європі. Пенсіонерів ніхто не підтримує, крім держави», — сказав глава держави.

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Зазначимо, що на думку ведучих аналітиків, реальний дефіцит бюджету України 2024 року з урахуванням усіх військових потреб становить близько 50 млрд доларів, і це непосильний тягар для економіки держави.

В той же час уряд намагається надавати посильну допомогу громадянам, які її потребують. Зокрема, частина українців з мізерними пенсіями зможуть отримувати додатково до пенсійї надбавку у розмірі 944 грн.

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